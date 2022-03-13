Провідний футболіст збірної України зацікавив лідера Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Гранд італійського футболу "Мілан" розпочав підготовку до підсилення складу у літнє трансферне вікно. Одним із кандидатом до переходу в клуб є півзахисник збірної України Руслан Маліновський, повідомляє "MilanNews.it" з посиланням на "Tuttosport", передає УНН.
Деталі
Технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні та спортивний директор клубу з Італії Фредерік Массара направили свій погляд задля покращення ланки півзахисту, оскільки відхід з клубу Франка Кессі оцінюється доволі високо. Також існує ймовірність, що підуть Бакайоко і Круніча.
Зазначено, що вітку в до стану "россонері" перейде хавбек "Бордо" Ясін Адлі, з оренди в "Торіно" повернеться Томмазо Побега. Проте коуч команди Стефано Піолі хотів би інших трансферів, зокрема гравця, який міг би зв’язати півзахист і атаку команди.
Одним із варіантів є трансфер португальця Ренату Саншеша, але підписати гравця "Лілля" буде доволі важко особливо, якщо французький клуб не знизить свої фінансові вимоги.
Повідомляється, що через це "Мілан" почав розглядати альтернативні варіанти. Серед них: Ноа Ланг з "Брюгге", Недім Байрамі ("Емполі") та Руслан Маліновський ("Аталанта").
Ресурс заявляє, що за 28-річного українця "Мілану", який йде лідером Серії А (на 2 очки випереджає "Інтер"), прийдеться заплатити мінімум 30 млн. євро.
Доповнення
У поточному сезоні українець провів 22 гри у чемпіонаті Італії, у яких забив шість голів та виконав дві гольові передачі.
Що передувало цьому
Найкращий гол та найкращий футболіст місяця: Маліновський отримав визнання в Серії А.