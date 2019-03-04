Проводник поезда "Москва-Кишинев" пытался перевезти мясо и икру

"Почти сто килограммов копченых и жареных колбас, филе, сала, паштета, а также 70 килограмм икры мойвы перевозил проводник одного из вагонов поезда, следовавшего в Молдову через пункт пропуска "Могилев-Подольский". Чтобы незаметно провезти продукты питания через границу, гражданин Молдовы оборудовал несколько тайников в потолке купе и в тамбуре", - говорится в сообщении.

Обнаружены "деликатесы" в ассортименте правоохранители передали представителям ГФС.

Ранее УНН сообщал, что пограничники задержали гражданина Республики Молдова, которого разыскивал Интерпол.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку контрабандистов переправить в Румынию более 2,5 тысячи пачек сигарет.