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Проводник поезда "Москва-Кишинев" пытался перевезти мясо и икру

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Копченые и печеные колбасы, филе, сало, паштет, а также икру мойвы перевозил проводник одного из вагонов поезда, следовавшего в Молдову через пункт пропуска "Могилев-Подольский". Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу ГПСУ.

"Почти сто килограммов копченых и жареных колбас, филе, сала, паштета, а также 70 килограмм икры мойвы перевозил проводник одного из вагонов поезда, следовавшего в Молдову через пункт пропуска "Могилев-Подольский". Чтобы незаметно провезти продукты питания через границу, гражданин Молдовы оборудовал несколько тайников в потолке купе и в тамбуре", - говорится в сообщении.

Обнаружены "деликатесы" в ассортименте правоохранители передали представителям ГФС.

Ранее УНН сообщал, что пограничники задержали гражданина Республики Молдова, которого разыскивал Интерпол.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку контрабандистов переправить в Румынию более 2,5 тысячи пачек сигарет.

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