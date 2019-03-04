Провідник потягу “Москва-Кишинів” намагався перевезти м’ясо та ікру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Копчені та печені ковбаси, філе, сало, паштет, а також ікру мойви перевозив провідник одного з вагонів потяга, який прямував до Молдови через пункт пропуску “Могилів—Подільський”. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу ДПСУ.

"Майже сто кілограмів копчених та печених ковбас, філе, сала, паштету, а також 70 кілограм ікри мойви перевозив провідник одного з вагонів потяга, який прямував до Молдови через пункт пропуску “Могилів—Подільський”. Щоб непомітно провезти харчові продукти через кордон, громадянин Молдови обладнав декілька сховків у стелі купе та в тамбурі", - йдеться у повідомленні.

Виявлені “делікатеси” в асортименті правоохоронці передали представникам ДФС.

Раніше УНН повідомляв, що прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, якого розшукував Інтерпол. 

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону присікли спробу контрабандистів переправити до Румунії понад 2,5 тисячі пачок цигарок.

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