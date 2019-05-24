Ведущие теннисистки Украины узнали соперниц в основной сетке "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Четыре представительницы украинского тенниса получили первых оппоненток на грунтовых соревнованиях после жеребьевки Открытого чемпионата Франции, информирует УНН со ссылкой на WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 9-ю строчку в мире и имеет девятый номер посева, начнет турнир игрой первого раунда против опытной американки Винус Уильямс (52 номер в WTA). Счет очных встреч 1:1.
Леся Цуренко (27 в WTA) на старте соревнований сразится против Бушар (77 в WTA) из Канады. В трех встречах спортсменок две остались в пользу Бушар.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (42) дебютирует в основной сетке "Ролан Гаррос" поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (28). В этом сезоне теннисистки провели две игры, выиграв по одной.
Отметим, что Екатерина Козлова (66 WTA) начнет с одной из победительниц квалификации.
Напомним, что в финал квалификации у женщин вышла украинка Катарина Завацкий, а Ангелина Калинина вылетела со второго круга отбора.