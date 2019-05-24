Ведущие теннисистки Украины узнали соперниц в основной сетке "Ролан Гаррос"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 24947 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 46884 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 64628 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79394 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120600 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111014 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137334 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144570 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130102 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130171 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Ведущие теннисистки Украины узнали соперниц в основной сетке "Ролан Гаррос"

Ведущие теннисистки Украины узнали соперниц в основной сетке "Ролан Гаррос"

Киев  •  УНН

 • 11733 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Четыре представительницы украинского тенниса получили первых оппоненток на грунтовых соревнованиях после жеребьевки Открытого чемпионата Франции, информирует УНН со ссылкой на WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 9-ю строчку в мире и имеет девятый номер посева, начнет турнир игрой первого раунда против опытной американки Винус Уильямс (52 номер в WTA). Счет очных встреч 1:1.

Леся Цуренко (27 в WTA) на старте соревнований сразится против Бушар (77 в WTA) из Канады. В трех встречах спортсменок две остались в пользу Бушар.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (42) дебютирует в основной сетке "Ролан Гаррос" поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (28). В этом сезоне теннисистки провели две игры, выиграв по одной.

Отметим, что Екатерина Козлова (66 WTA) начнет с одной из победительниц квалификации.

Напомним, что в финал квалификации у женщин вышла украинка Катарина Завацкий, а Ангелина Калинина вылетела со второго круга отбора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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