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Провідні тенісистки України дізналися суперниць в основній сітці "Ролан Гаррос"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Чотири представниці українського тенісу отримали перших опоненток на ґрунтових змаганнях після жеребкування Відкритого чемпіонату Франції, інформує УНН з посиланням на WTA.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка займає 9-й рядок у світу і має дев'ятий номер посіву, почне турнір грою першого раунду проти досвідченої американки Вінус Вільямс (52 номер у WTA). Рахунок очних зустрічей 1:1.

Леся Цуренко (27 в WTA) на старті змагань битиметься проти Ежені Бушар (77 в WTA) з Канади. В трьох зустрічах спортсменок дві залишились на користь Бушар.

Третя ракетка України Даяна Ястремська (42) дебютує в основній сітці "Ролан Гаррос" поєдинком проти іспанки Карли Суарес Наварро (28). У цьому сезоні тенісистки провели дві гри, вигравши по одній.

Зазначимо, що Катерина Козлова (66 WTA) почне з однією з переможниць кваліфікації.

Нагадаємо, що у фінал кваліфікації у жінок вийшла українка Катаріна Завацька, а Ангеліна Калініна вилетіла з другого кола відбору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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