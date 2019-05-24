Провідні тенісистки України дізналися суперниць в основній сітці "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Чотири представниці українського тенісу отримали перших опоненток на ґрунтових змаганнях після жеребкування Відкритого чемпіонату Франції, інформує УНН з посиланням на WTA.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка займає 9-й рядок у світу і має дев'ятий номер посіву, почне турнір грою першого раунду проти досвідченої американки Вінус Вільямс (52 номер у WTA). Рахунок очних зустрічей 1:1.
Леся Цуренко (27 в WTA) на старті змагань битиметься проти Ежені Бушар (77 в WTA) з Канади. В трьох зустрічах спортсменок дві залишились на користь Бушар.
Третя ракетка України Даяна Ястремська (42) дебютує в основній сітці "Ролан Гаррос" поєдинком проти іспанки Карли Суарес Наварро (28). У цьому сезоні тенісистки провели дві гри, вигравши по одній.
Зазначимо, що Катерина Козлова (66 WTA) почне з однією з переможниць кваліфікації.
Нагадаємо, що у фінал кваліфікації у жінок вийшла українка Катаріна Завацька, а Ангеліна Калініна вилетіла з другого кола відбору.