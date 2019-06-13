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Ведущая теннисистка Украины снялась с турнира WTA в Великобритании

Киев • УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Третья ракетка женского украинского тенниса Даяна Ястремская пропустит травяной турнир категории WTA International в Ноттингеме (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса".

Ведущая теннисистка Украины снялась с турнира WTA в Великобритании

В стартовом матче украинская теннисистка должна была сыграть против победительницы квалификации Габриэлы Русе из Румынии, но приняла решение пропустить турнир из-за простуды.

Одесситка была посеяна на турнире под пятым номером, а ранее с турнира снялась представительница Казахстана Юлия Путинцева (3).

Отметим, что в Ноттингеме до сих пор не сыгран ни один матч первого круга из-за постоянных дождей.

Также добавим, на следующей неделе Ястремская заявлена на травяном "Премьере" в Бирмингеме.

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