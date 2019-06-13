Ведущая теннисистка Украины снялась с турнира WTA в Великобритании

В стартовом матче украинская теннисистка должна была сыграть против победительницы квалификации Габриэлы Русе из Румынии, но приняла решение пропустить турнир из-за простуды.

Одесситка была посеяна на турнире под пятым номером, а ранее с турнира снялась представительница Казахстана Юлия Путинцева (3).

Отметим, что в Ноттингеме до сих пор не сыгран ни один матч первого круга из-за постоянных дождей.

Также добавим, на следующей неделе Ястремская заявлена на травяном "Премьере" в Бирмингеме.