Провідна тенісистка України знялась із турніру WTA у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Третя ракетка жіночого українського тенісу Даяна Ястремська пропустить трав'яний турніру категорії WTA International в Ноттінгемі (Велика Британія), повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".
У стартовому матчі українська тенісистка повинна була зіграти проти переможниці кваліфікації Габріели Русе з Румунії, але прийняла рішення пропустити турнір через застуду.
Одеситка була посіяна на турнірі під п'ятим номером, а раніше з турніру знялася представниця Казахстану Юлія Путинцева (3).
Відзначимо, що в Ноттінгемі до сих пір не зіграний жоден матч першого кола через постійні дощі.
Також додамо, наступного тижня Ястремська заявлена на трав'яному "Прем'єрі" в Бірмінгемі.