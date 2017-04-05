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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64197 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107840 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165517 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121468 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119603 просмотра

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11 марта, 13:46 • 114130 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проведение открытых конкурсов на руководящие должности превратилось в цирк - И.Мосийчук

Проведение открытых конкурсов на руководящие должности превратилось в цирк - И.Мосийчук

Киев  •  УНН

 • 14034 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Проведение открытых конкурсов на руководящие должности государственных превратилось в цирк. Дискредитирована сама идея этих конкурсов. Так народный депутат Игорь Мосийчук прокомментировал назначение на должность и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Игоря Трегубенко, вместо Павла Шебеста - победителя конкурса, проведенного министерством экономразвития, передает УНН.

"Нужно детально следить за проведением этих конкурсов и назначением определенных людей на должность, особенно если это стратегические предприятия. А то часто происходят вокруг такие вещи, которые дискредитируют саму идею конкурсов", - подчеркнул И.Мосийчук.

Указанный инцидент прокомментировал также правозащитник Эдуард Багиров, отметив, что власти не нужны честные люди в системе.

"Государственные предприятия, которые подчиняются Кабинета министров, за последние 25 лет, принимали участие в коррупционных схемах по выводу бюджетных средств. На сегодня их главная задача состоит также в том, чтобы осваивать бюджетные деньги с целью выведения их на оффшорные счета заинтересованных политиков, которые их "крышуют".

И система конкурсов, которая была внедрена в Украине, я бы сказал так, потому, что нас заставили это сделать наши партнеры. Именно они заставляют власть через эти конкурсы выбирать лучших руководителей. Но это система дала сбой, когда начала сталкиваться с коррупцией.

Назначение руководителей проходят через манипуляции. И если в эту систему попадает честный кандидат, за старые схемы не намерен воровать бюджетные деньги, то его, конечно, не утверждают, он не будет принимать участие в хищении средств этого предприятия", - сказал Багиров.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли рекомендовало Кабмину назначить на должность главы стратегического госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" победителя открытого конкурса Павла Шебеста. Но вместо него, Кабмин назначил и.о. директора заместителя Виктора Бондика - Игоря Трегубенко .

Как ранее сообщал УНН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности разоблачили бывшего директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика в растрате государственного имущества в особо крупных размерах. Ему предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц). Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы .

Украинские Национальные Новости

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