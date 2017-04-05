Проведение открытых конкурсов на руководящие должности превратилось в цирк - И.Мосийчук

"Нужно детально следить за проведением этих конкурсов и назначением определенных людей на должность, особенно если это стратегические предприятия. А то часто происходят вокруг такие вещи, которые дискредитируют саму идею конкурсов", - подчеркнул И.Мосийчук.

Указанный инцидент прокомментировал также правозащитник Эдуард Багиров, отметив, что власти не нужны честные люди в системе.

"Государственные предприятия, которые подчиняются Кабинета министров, за последние 25 лет, принимали участие в коррупционных схемах по выводу бюджетных средств. На сегодня их главная задача состоит также в том, чтобы осваивать бюджетные деньги с целью выведения их на оффшорные счета заинтересованных политиков, которые их "крышуют".

И система конкурсов, которая была внедрена в Украине, я бы сказал так, потому, что нас заставили это сделать наши партнеры. Именно они заставляют власть через эти конкурсы выбирать лучших руководителей. Но это система дала сбой, когда начала сталкиваться с коррупцией.

Назначение руководителей проходят через манипуляции. И если в эту систему попадает честный кандидат, за старые схемы не намерен воровать бюджетные деньги, то его, конечно, не утверждают, он не будет принимать участие в хищении средств этого предприятия", - сказал Багиров.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли рекомендовало Кабмину назначить на должность главы стратегического госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" победителя открытого конкурса Павла Шебеста. Но вместо него, Кабмин назначил и.о. директора заместителя Виктора Бондика - Игоря Трегубенко .

Как ранее сообщал УНН, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности разоблачили бывшего директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика в растрате государственного имущества в особо крупных размерах. Ему предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрате госимущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц). Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы .