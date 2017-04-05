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Проведення відкритих конкурсів на керівні посади перетворилося на цирк – І.Мосійчук

Проведення відкритих конкурсів на керівні посади перетворилося на цирк – І.Мосійчук

Київ • УНН

 • 14040 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Проведення відкритих конкурсів на керівні посади державних підприємств перетворилось на цирк. Дискредитована сама ідея цих конкурсів. Так народний депутат Ігор Мосійчук прокоментував призначення на посаду в.о. директора ДП “Укрхімтрансаміак” Ігоря Трегубенко, замість Павла Шебести - переможця конкурсу, проведеного міністерством економрозвитку, передає УНН.

“Потрібно детально стежити за проведенням цих конкурсів і призначенням певних людей на посаду, особливо якщо це стратегічні підприємства. А то часто відбуваються навколо такі речі, які дискредитують саму ідею конкурсів”, — наголосив І.Мосійчук.

Вказаний інцидент прокоментував також правозахисник Едуард Багіров, зауваживши, що владі не потрібні чесні люди у системі.

"Державні підприємства, які підпорядковуються Кабінету міністрів, за останні 25 років, приймали участь у корупційних схемах по виведенню бюджетних коштів. І на сьогодні їх головна задача також у тому, щоб освоювати бюджетні гроші з метою виведення їх на офшорні рахунки зацікавлених політиків, які їх "кришують".

Та система конкурсів, яка була впроваджена в Україні, я б сказав так, через те, що нас змусили це зробити наші партнери. Саме вони змушують владу через ці конкурси вибирати кращих керівників. Але це система дала збій, коли почала зіштовхуватися з корупцією.

Призначення керівників проходять через маніпуляції. І якщо в цю систему потрапляє чесний кандидат, який через старі схеми не має наміру красти бюджетні гроші, то його звісно не затверджують, бо він не буде приймати участь у розкраданні коштів цього підприємства“, — сказав Е.Багіров.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало Кабміну призначити на посаду глави стратегічного держпідприємства “Укрхімтрансаміак” переможця відкритого конкурсу Павла Шебеста. Але замість нього, Кабмін призначив в.о. директора заступника Віктора Бондика — Ігоря Трегубенко.

Як раніше повідомляв УНН, співробітники Генеральної прокуратури України спільно зі Службою безпеки викрили колишнього директора ДП “Укрхімтрансаміак” Віктора Бондика в розтраті державного майна в особливо великих розмірах. Йому висунуто підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтраті держмайна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб). Екс-чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі

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