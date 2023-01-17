Провалились под лед на Киевщине: спасатели достали тело еще одного ребенка

Цитата

"... спасатели достали тело четвертой девочки", - написал Небытов.

Детали

Как сообщал УНН, четверо детей провалились под лед на реке Рось. Трагедия произошла сегодня около 16 часов.

По словам Небытова, первым спасать несовершеннолетних бросился полицейский Киевщины Артем Габор, который, будучи вне службы, прогуливался с семьей рядом и услышал крики о помощи.

Жена же полицейского сразу набрала «102» и экстренные службы. Уже через считанные минуты на льду был и наш наряд группы реагирования патрульной полиции.

Старший сержант Владимир Савенок и его коллега Василий Саганец помогли извлечь из воды трех девушек. Медики оперативно оказали им медицинскую помощь. К сожалению, одна из 14-летних девушек погибла. Четвертую девочку сразу не обнаружили.