В течение войны перемирие на Донбассе объявляли 12 раз - нардеп

"По инициативе украинской стороны ТКГ договорилась о пасхальном перемирии на Донбассе с 30 марта. Это не в первый раз, когда стороны соглашаются прекратить огонь, в течение войны перемирие объявлялось 12 раз... К сожалению, ни одного не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых. Украина ищет все пути для прекращения огня, уменьшение обстрелов, чтобы сохранить жизни своих военных и гражданского населения... Важно, чтобы все лидеры нормандского формата публично высказались в поддержку полной и безоговорочной тишины в Донбассе", - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.



Как сообщал УНН, в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму.