Протягом війни перемир'я на Донбасі оголошували 12 разів – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Протягом війни на сході України, трьохстороння контактна група (ТКГ) 12 разів домовлялась про перемир’я. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За ініціативою української сторони ТКГ домовилася про пасхальне перемир’я на Донбасі з 30 березня. Це не в перше , коли сторони зголошуються припинити вогонь, протягом війни перемир’я оголошувалося 12 раз.. На жаль, жодного не дотримувалося. Але на час перемир’я інтенсивність обстрілів значно зменшувалася, значить, було в рази менше загиблих і поранених. Україна шукає всі шляхи для припинення вогню, зменшення обстрілів, аби зберегти життя своїх військових і цивільного населення... Важливо, щоб всі лідери нормандського формату публічно висловилися на підтримку повної і беззастережної тиші на Донбасі”, — резюмувала І.Геращенко.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні бойових дій на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.
Як повідомляв УНН, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав бойову травму.