В течение пасхальных выходных в Киеве в ДТП погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В течение 1-4 мая в Киеве в ДТП погибли два человека, еще 17 человек - пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
Детали
Так, 1 мая пострадали в 10 ДТП - 10 человек, из них были госпитализированы 8 человек. Один человек погиб. 2 мая в 5 ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок. Еще один человек погиб. 3 и 4 мая в ДТП травмировались в общем четыре человека, двое из которых были госпитализированы.
Кроме того, медики ежедневно в течение выходных фиксировали случаи падения людей с высоты - всего четыре случая.
В целом по линии экстренной медпомощи в течение этих выходных в больницы Киева были госпитализированы более 1600 человек.
Добавим
В Киевской области за минувшие выходные, 1-4 мая, произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.