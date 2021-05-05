Протягом великодніх вихідних у Києві в ДТП загинули двоє осіб

Деталі

Так, 1 травня постраждали в 10 ДТП - 10 осіб, з них було госпіталізовано 8 осіб. Одна людина загинула. 2 травня в 5 ДТП постраждали троє дорослих та одна дитина. Ще одна людина загинула. 3 та 4 травня у ДТП травмувалося загалом четверо осіб, двоє з яких були госпіталізовані.

Окрім того, медики щоденно протягом вихідних фіксували випадки падіння людей з висоти – загалом чотири випадки.

Загалом по лінії екстреної меддопомоги протягом цих вихідних до лікарень Києва було госпіталізовано понад 1600 осіб.

Додамо

У Київській області за минулі вихідні, 1-4 травня, сталося 166 дорожньо-транспортних пригод, четверо людей загинуло.