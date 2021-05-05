Протягом великодніх вихідних у Києві в ДТП загинули двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Протягом 1-4 травня у Києві в ДТП загинули двоє осіб, ще 17 осіб – постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
Деталі
Так, 1 травня постраждали в 10 ДТП - 10 осіб, з них було госпіталізовано 8 осіб. Одна людина загинула. 2 травня в 5 ДТП постраждали троє дорослих та одна дитина. Ще одна людина загинула. 3 та 4 травня у ДТП травмувалося загалом четверо осіб, двоє з яких були госпіталізовані.
Окрім того, медики щоденно протягом вихідних фіксували випадки падіння людей з висоти – загалом чотири випадки.
Загалом по лінії екстреної меддопомоги протягом цих вихідних до лікарень Києва було госпіталізовано понад 1600 осіб.
Додамо
У Київській області за минулі вихідні, 1-4 травня, сталося 166 дорожньо-транспортних пригод, четверо людей загинуло.