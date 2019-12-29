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В течение года налоговики планируют провести более 6000 проверок

В течение года налоговики планируют провести более 6000 проверок

Киев  •  УНН

 • 11126 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В соответствии с планом-графиком проверок на 2020 год налоговики запланировали провести 6147 проверок, сообщает УНН со ссылкой на информацию размещены на сайте Государственной налоговой службы Украины.

План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2020 год был обнародован 24 декабря 20919 года.

Как и прошлогодний, план-график на 2020 год состоит из четырех разделов:

Раздел I. Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц;
Раздел II. Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов.
За ними в следующем году налоговики планируют провести 4145 налоговых проверок.

А также:
Раздел III. Документальные плановые проверки физических лиц. Он насчитывает 1642 человека.
Раздел IV. Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (360 проверок).

Всего в 2020 году налоговики планируют провести 6147 плановых проверок.

Как отметили в ГНСУ, все эти предприятия, вошедших в план-график, определены как рискованные. При этом почти 1 тыс. Из них имеют 3 риски неуплаты налогов высокой степени, почти 550 - 4 риски высокой степени, около 500 - 5 и больше рисков высокой степени.

В частности, для проверок отобраны предприятия, имеющие следующие риски:
• уровень уплаты налога ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
• наличие отношений с контрагентами, находящихся в розыске, ликвидированы, обанкротились и тому подобное;
• наличие информации о неподтверждении реального осуществления сделки по приобретению;
• осуществление внешнеэкономических операций через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах и тому подобное.

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