Протягом року податківці планують провести понад 6 тисяч перевірок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Відповідно до плану-графіку перевірок на 2020 рік податківці запланували провести 6 147 перевірок, повідомляє УНН з посиланням на інформацію оприлюднені на сайті Державної податкової служби України.
План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік був оприлюднений 24 грудня 20919 року.
Як і минулорічний, план-графік на 2020 рік складається з чотирьох розділів:
Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб;
Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів.
За ними наступного року податківці планують провести 4145 податкових перевірок.
А також:
Розділ ІІІ. Документальні планові перевірки фізичних осіб. Він налічує 1642 особи.
Розділ IV. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (360 перевірок).
Загалом у 2020 році податківці планують провести 6147 планових перевірок.
Як зазначили у ДПСУ, всі ці підприємства, які увійшли до плану-графіка, визначені як ризикові. При цьому майже 1 тис. з них мають 3 ризики несплати податків високого ступеня, майже 550 – 4 ризики високого ступеня, біля 500 – 5 та більше ризиків високого ступеня.
Зокрема, для перевірок відібрані підприємства, що мають такі ризики:
• рівень сплати податку нижчий за рівень сплати по відповідній галузі;
• наявність відносин з контрагентами, що перебувають у розшуку, ліквідовані, збанкрутували тощо;
• наявність інформації про непідтвердження реального здійснення операції з придбання;
• здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах тощо.