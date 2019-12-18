В течение года контрразведчики обнаружили 17 агентов иностранных спецслужб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение 2019 года благодаря действиям военной контрразведки были разоблачены 17 агентов, локализовано 67 попыток завладения военными секретами. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, в 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Всего с начала года сообщение о подозрениях осуществлено 119 лицам. Направлено в суд более 100 производств. К различным срокам и видам наказания осуждены 43 человека, в том числе 2 - за государственную измену, 16 - за терроризм.
Среди осужденных, в том числе трое участников созданной Главным Управлением Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной группы "Сапфир". По заданию спецслужб России они занимались сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции Объединенных сил, а также планировали проведение антиукраинских информационных акций.
Кроме того за год раскрыто 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков.
Оперативники регулярно противодействуют агентурному проникновению в Вооруженные Силы и со стороны иностранных спецслужб. С начала этого года Службой зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом. Был выдворен 21 иностранец. Пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых - действующие и бывшие военнослужащие ВСУ.
Кроме того, в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ предупредила убытки государства на 17 миллиардов гривен. В частности для предотвращения злоупотреблений по инициативе СБУ была проведена экспертная оценка земель военных городков. После проверки - 9 тысяч гектаров поставлены на учет. По фактам незаконного завладения землями оборонного ведомства начато 10 производств. В этом году Служба также предупредила незаконное отчуждение вблизи Львова 141 гектара земли, рыночная стоимость которой составляет 1 миллиард 450 миллионов гривен.
Напомним, благодаря СБУ в этом году уволили 39 чиновников, а 50 человек уже приговорены к различным срокам.