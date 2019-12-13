Баканов: завдяки роботі СБУ було звільнено 39 високопосадовців

ukru
12:30 • 10824 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

08:36 • 104042 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 103943 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 119272 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 119152 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125661 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170521 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268318 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262117 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255288 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.4 м/с
23 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120944 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105058 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106498 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 52878 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 65245 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 104038 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 119268 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 119148 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 106490 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 120940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 19543 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 52878 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104949 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 66523 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149949 перегляди
Актуальне
Баканов: завдяки роботі СБУ було звільнено 39 високопосадовців

Баканов: завдяки роботі СБУ було звільнено 39 високопосадовців

Київ • УНН

 • 13869 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Завдяки СБУ звільнили 39 високопосадовців, а 50 осіб вже засуджено до різних термінів. Про це повідомив голова Служби безпеки Іван Бакінов, передає УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопосадовців, а 134-ом повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за 117 кримінальними провадженнями. До різних термінів засуджено 50 осіб", - зазначив Іван Баканов.

Так, за його словами, яскравим приклад оперативної роботи є затримання "на гарячому" ексзаступника директора ПАТ “Завод Маяк”, який отримав 200 тисяч доларів за сприяння у продажі майнового комплексу заводу за заниженою ціною.

Крім того, СБУ посилила боротьбу з контрабандою.

"Завдяки спільним діям із британськими та польськими колегами в Україні була вилучена найбільша за історію незалежності партія тютюнових виробів на 120 мільйонів гривень", ‒ додав він.

Нагадаємо, СБУ розпочала 69 кримінальних проваджень за лінією роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89