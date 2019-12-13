Баканов: завдяки роботі СБУ було звільнено 39 високопосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Завдяки СБУ звільнили 39 високопосадовців, а 50 осіб вже засуджено до різних термінів. Про це повідомив голова Служби безпеки Іван Бакінов, передає УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопосадовців, а 134-ом повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за 117 кримінальними провадженнями. До різних термінів засуджено 50 осіб", - зазначив Іван Баканов.
Так, за його словами, яскравим приклад оперативної роботи є затримання "на гарячому" ексзаступника директора ПАТ “Завод Маяк”, який отримав 200 тисяч доларів за сприяння у продажі майнового комплексу заводу за заниженою ціною.
Крім того, СБУ посилила боротьбу з контрабандою.
"Завдяки спільним діям із британськими та польськими колегами в Україні була вилучена найбільша за історію незалежності партія тютюнових виробів на 120 мільйонів гривень", ‒ додав він.
Нагадаємо, СБУ розпочала 69 кримінальних проваджень за лінією роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб.