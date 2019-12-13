Баканов: благодаря работе СБУ были уволены 39 высокопоставленных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Благодаря СБУ уволили 39 чиновников, а 50 человек уже приговорены к различным срокам. Об этом сообщил глава Службы безопасности Иван Бакинов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Благодаря работе СБУ уолены 39 чиновников, а 134-ом сообщено о подозрении в совершении преступлений по 117 уголовным производствами. К различным срокам приговорены 50 человек", - отметил Иван Баканов.
Так, по его словам, ярким примером оперативной работы является задержание "на горячем" экс-заместителя директора ОАО "Завод Маяк", который получил 200 тысяч долларов за содействие в продаже имущественного комплекса завода по заниженной цене.
Кроме того, СБУ усилила борьбу с контрабандой.
"Благодаря совместным действиям с британскими и польскими коллегами в Украине была изъята крупнейшая за историю независимости партия табачных изделий на 120 миллионов гривен", - добавил он.
Напомним, СБУ начала 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов враждебных спецслужб.