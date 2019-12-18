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Протягом року контррозвідники викрили 17 агентів іноземних спецслужб

Протягом року контррозвідники викрили 17 агентів іноземних спецслужб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом 2019 року завдяки діям військової контррозвідки було викрито 17 агентів, локалізовано 67 спроб заволодіння воєнними секретами. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України. 

Так, у 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень. Загалом із початку року повідомлення про підозри здійснено 119 особам. Скеровано до суду понад 100 проваджень. До різних термінів та видів покарання засуджено 43 особи, у тому числі 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм.

Серед засуджених, зокрема, троє учасників створеної Головним Управлінням Генштабу Збройних сил РФ агентурної групи "Сапфір". За завданням спецслужб Росії вони займалися збором розвідувальної інформації про сили за засоби, задіяні в Операції об'єднаних сил, а також планували проведення антиукраїнських інформаційних акцій. 

Крім того за рік викрито 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських терористів та їхніх пособників. До різних термінів ув'язнення засуджено 12 бойовиків. 

Оперативники регулярно протидіють агентурному проникненню до Збройних Сил і зі сторони іноземних спецслужб. Із початку цього року Службою зафіксовано 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом. Було видворено 21 іноземця. Припинено злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких − діючі та колишні військовослужбовці ЗСУ.

Крім того у межах захисту військово-економічного потенціалу військова контррозвідка СБУ попередила збитки держави на 17 мільярдів гривень. Зокрема для унеможливлення зловживань за ініціативи СБУ було проведено експертну оцінку земель військових містечок. Після перевірки ‒ 9 тисяч гектарів поставлено на облік. За фактами незаконного заволодіння землями оборонного відомства розпочато 10 проваджень. Цього року Служба також попередила незаконне відчуження поблизу Львова 141 гектара землі, ринкова вартість якої становить 1 мільярд 450 мільйонів гривень.

Нагадаємо, завдяки СБУ цього року звільнили 39 високопосадовців, а 50 осіб вже засуджено до різних термінів.

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