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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 83860 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 133043 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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За год Фонд гарантирования планирует ликвидировать 28 банков

За год Фонд гарантирования планирует ликвидировать 28 банков

Киев  •  УНН

 • 21030 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В течение года Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию 28 банков. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.

"Под управлением Фонда находятся 92 банка, из них в одном банке - временная администрация, а 91 банк в стадии ликвидации. Ликвидация - это длительный процесс. По закону это пять лет. Есть крупные банки, ликвидация которых занимает больший период, а по маленьким банкам, то уже есть опыт, когда заканчивали ликвидации. На сегодня 4 банки находятся в терминальной (завершающей - ред.) стадии. По всем остальным банкам мы в процессе. В течение следующих 12 месяцев мы планируем завершить процедуру ликвидации 28 банков, то есть треть тех, что у нас под управлением", - сказала Рекрут.

Как уточнила она, это банки, которые пришли в Фонд в 2014-2015 годах, и ряд маленьких банков.

Напомним, в Фонде гарантирования вкладов физических рассчитывают на то, что Ощадбанк станет участником фонда.

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