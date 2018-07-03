За год Фонд гарантирования планирует ликвидировать 28 банков

"Под управлением Фонда находятся 92 банка, из них в одном банке - временная администрация, а 91 банк в стадии ликвидации. Ликвидация - это длительный процесс. По закону это пять лет. Есть крупные банки, ликвидация которых занимает больший период, а по маленьким банкам, то уже есть опыт, когда заканчивали ликвидации. На сегодня 4 банки находятся в терминальной (завершающей - ред.) стадии. По всем остальным банкам мы в процессе. В течение следующих 12 месяцев мы планируем завершить процедуру ликвидации 28 банков, то есть треть тех, что у нас под управлением", - сказала Рекрут.

Как уточнила она, это банки, которые пришли в Фонд в 2014-2015 годах, и ряд маленьких банков.

Напомним, в Фонде гарантирования вкладов физических рассчитывают на то, что Ощадбанк станет участником фонда.