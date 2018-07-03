Протягом року Фонд гарантування планує ліквідувати 28 банків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Протягом року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує завершити ліквідацію 28 банків. Про це у коментарі УНН повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.
“Під управлінням Фонду знаходяться 92 банки, із них в одному банку — тимчасова адміністрація, а 91 банк перебуває у стадії ліквідації. Ліквідація — це тривалий процес. За законом це п’ять років. Є великі банки, ліквідація яких займає більший період, а щодо маленьких банків, то вже маємо досвід, коли закінчували ліквідацію. На сьогодні 4 банки знаходяться у термінальній (завершальній — ред.) стадії. Щодо усіх інших банків ми у процесі. Протягом наступних 12 місяців ми плануємо завершити процедуру ліквідації 28 банків, тобто третину тих, що в нас під управлінням”, — сказала Рекрут.
Як уточнила вона, це банки, які прийшли до Фонду у 2014-2015 роках, та низка маленьких банків.
Нагадаємо, у Фонді гарантування вкладів фізичних розраховують на те, що Ощадбанк стане учасником фонду.