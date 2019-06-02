В течение ночи обесточены более 180 населенных пункта в 7 областях - ГСЧС

“В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская — 46 н.п., Киевская — 40 н .п., Винницкая — 38 н.п., Черкасская — 35 н.п., Кировоградская — 15 н.п., Днепропетровская — 5 н.п. и Сумская — 5 н.п.”, — указано в сообщении спасателей.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напоминаем, в ночь с 31 мая на 1 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях.