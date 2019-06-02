Протягом ночі знеструмлено понад 180 населених пункти у 7 областях - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В ніч з 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“В ніч з 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях, а саме: Полтавська — 46 н.п., Київська — 40 н.п., Вінницька — 38 н.п., Черкаська — 35 н.п., Кіровоградська — 15 н.п., Дніпропетровська — 5 н.п. та Сумська — 5 н.п.”, — вказано у повідомленні рятувальників.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадуємо, в ніч з 31 травня на 1 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях.