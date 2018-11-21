В течение месяца цены на водку "подросли" на 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В октябре по сравнению с сентябрем, водка в Украине подорожала на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в прошлом месяце в Украине бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 89,6 грн.
Также, немного подорожало и столовое вино (отечественное) - на 2,1%, до 61,8 грн за бутылку объемом 0,75 л.
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Меньше прибавило в цене пиво - 0,6%, и подорожало до 14,9 грн за бутылку объемом 0,5 л.
Всего за месяц средние потребительские цены в Украине выросли на 9,5%.
Как писал УНН, в Европе выросли продажи алкоголя и сигарет.