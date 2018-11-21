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Протягом місяця ціни на горілку "підросли" на 8%

Київ • УНН

 • 10503 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У жовтні, порівняно із вереснем, горілка в Україні подорожчала на 8,2%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, минулого місяця в Україні пляшка горілки об'ємом 0,5 л коштувала в середньому 89,6 грн.

Також, трохи подорожчало і столове вино (вітчизняне) - на 2,1%, до 61,8 грн за пляшку об'ємом 0,75 л.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Торговельні мережі запідозрили рейдерство горілчаної торгової марки Medoff

Найменше додало в ціні пиво - 0,6%, і подорожчало до 14,9 грн за пляшку об'ємом 0,5 л.

Загалом за місяць середні споживчі ціни в Україні зросли на 9,5%.

Як писав УНН, в Європі зросли продажі алкоголю і сигарет

Українські Національні Новини

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