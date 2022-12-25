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За прошедшие сутки враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины

За прошедшие сутки враг обстрелял более 10 населенных пунктов Харьковщины

Киев • УНН

 • 338165 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По области в течение суток минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелка, Красное, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск, и другие.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное.

В то же время Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенного пункта Лиман Первый, что в Дворичанской общине.

Дополнение

В результате дневных артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы, что в Купянском районе, погиб мужчина 72 лет. Его жена 74 лет получила ранения, госпитализирована в больницу. Состояние пострадавшей среднее.

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