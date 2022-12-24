росіяни вранці вдарили по селу під Куп'янськом, є жертва - ОВА

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"Росіяни зранку завдали мінометних ударів по Куп'янському району. Окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у селі Подоли. На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення", - повідомив Синєгубов.

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Жінку шпиталізували до лікарні та надають всю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Російські війська продовжують обстріли Харківської області біля лінії зіткнення та прикордоння, 23 грудня знову відкривали вогонь по Куп'янському району, постраждалих не зафіксовано.