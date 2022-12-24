На Харківщині минулої доби жертв не фіксували - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російські війська продовжують обстріли Харківської області біля лінії зіткнення та прикордоння, учора знову відкривали вогонь по Куп'янському району, постраждалих не зафіксовано, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Учора, за даними голови ОВА, близько 18:00 внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп'янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.
Окрім того, як вказав посадовець, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів: Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне. Даних про поранених серед цивільних людей немає.
"Сьогодні виповнюється рівно 10 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення. Всі ці 10 місяців Харківщина героїчно протистоїть окупантам, щодня знищуючи живу силу і техніку ворога. (...) Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та дають гідну відсіч агресору. Віримо в ЗСУ. Україна переможе!" - наголосив Синєгубов.
Доповнення
Днями окупанти влучили ракетами в нафтогазову інфраструктуру на Харківщині.