На Харківщині минулої доби жертв не фіксували - голова ОВА

Цитата

"Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Учора, за даними голови ОВА, близько 18:00 внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп'янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.

Окрім того, як вказав посадовець, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів: Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне. Даних про поранених серед цивільних людей немає.

"Сьогодні виповнюється рівно 10 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення. Всі ці 10 місяців Харківщина героїчно протистоїть окупантам, щодня знищуючи живу силу і техніку ворога. (...) Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та дають гідну відсіч агресору. Віримо в ЗСУ. Україна переможе!" - наголосив Синєгубов.

Доповнення

Днями окупанти влучили ракетами в нафтогазову інфраструктуру на Харківщині.