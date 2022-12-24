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В Харьковской области за прошедшие сутки жертв не фиксировали - глава ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские войска продолжают обстрелы Харьковской области возле линии столкновения и пограничья, вчера снова открывали огонь по Купянскому району, пострадавшие не зафиксированы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать гражданское население городов и сел приграничных районов Харьковской области и населенных пунктов у линии столкновения", - сообщил Синегубов.

Детали

Вчера, по данным главы ОВА, около 18:00 в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района повреждения получили жилой дом, хозяйственные постройки и гаражи. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, как указал чиновник, в течение суток враг обстреливал из артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов: Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлинск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное. Данных о раненых среди гражданских лиц нет.

“Сегодня исполняется ровно 10 месяцев от начала полномасштабного российского вторжения. Все эти 10 месяцев Харьковская область героически противостоит оккупантам, ежедневно уничтожая живую силу и технику врага. (...) Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и дают достойный отпор агрессору. Верим в ВСУ. Украина победит!" – подчеркнул Синегубов.

Дополнение

На днях оккупанты попали ракетами в нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской области.

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