россияне утром ударили по селу под Купянском, есть жертва - ОВА

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"Россияне утром нанесли минометные удары по Купянскому району. Оккупанты попали прямо в частное домовладение в селе Подолы. К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывчатую травму и осколочное ранение", - сообщил Синегубов.

Детали

Женщину госпитализировали в больницу и оказывают необходимую помощь, отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские войска продолжают обстрелы Харьковской области у линии столкновения и пограничья, 23 декабря снова открывали огонь по Купянскому району, пострадавшие не зафиксированы.