Протягом минулої доби ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили обстріли понад 10 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Так, по області протягом доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та інші.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне.
Водночас Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді.
Доповнення
Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній.