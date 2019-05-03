На прошлой неделе полицейские разыскали 313 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Национальная полиция Украины в течение прошлой недели разыскала 313 детей. Об этом сообщает Национальная полиция Украина на своей странице в Twitter передает.
"С 27 апреля по 2 мая исчезли 313 детей, (которых полиция разыскала - ред.). 293 ребенка полиция разыскала и вернула домой", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине исчезло 49 детей, разыскано уже 46 несовершеннолетних.
Напомним, сотрудники ювенальной превенции разыскали малолетнего ребенка, пропавшего без вести в городе Мелитополь Запорожской области.
Как сообщал УНН, за два месяца этого года бесследно исчезли более 200 несовершеннолетних.