За добу в Україні розшукали 46 зниклих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу в Україні зникло 49 дітей, розшукано вже 46 неповнолітніх. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
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"За минулу добу зникло 49 дітей. Поліцейськими вже розшукано та повернуто додому 46 неповнолітніх", - вказали правоохоронці.
Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.
Як повідомляв УНН, за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.