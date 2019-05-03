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За добу в Україні розшукали 46 зниклих дітей

За добу в Україні розшукали 46 зниклих дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу в Україні зникло 49 дітей, розшукано вже 46 неповнолітніх. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

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"За минулу добу зникло 49 дітей. Поліцейськими вже розшукано та повернуто додому 46 неповнолітніх", - вказали правоохоронці.

Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.

Як повідомляв УНН, за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.

Українські Національні Новини

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