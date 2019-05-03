За сутки в Украине разыскали 46 пропавших детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки в Украине пропали 49 детей, разыскано уже 46 несовершеннолетних. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
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"За прошедшие сутки пропали 49 детей. Полицейскими уже разыскано и возвращено домой 46 несовершеннолетних", - указали правоохранители.
Напомним, на Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.
Как сообщал УНН, за два месяца этого года пропали без вести более 200 несовершеннолетних.