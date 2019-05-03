За сутки в Украине разыскали 46 пропавших детей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 101042 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105361 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108147 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109387 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135233 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113995 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139367 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144873 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130289 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130337 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки в Украине разыскали 46 пропавших детей

За сутки в Украине разыскали 46 пропавших детей

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки в Украине пропали 49 детей, разыскано уже 46 несовершеннолетних. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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"За прошедшие сутки пропали 49 детей. Полицейскими уже разыскано и возвращено домой 46 несовершеннолетних", - указали правоохранители.

Напомним, на Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.

Как сообщал УНН, за два месяца этого года пропали без вести более 200 несовершеннолетних.

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