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Троє неповнолітніх "голосували" вночі на Київській трасі

Троє неповнолітніх "голосували" вночі на Київській трасі

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Минулої ночі в селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району правоохоронці виявили неповнолітніх, які подорожували автостопом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.

Працівники патрульної поліції, які приїхали на місце події, встановили, що біля дороги "голосують" хлопці 15 і 17 років та 16-річна дівчина. Дітей доставили до місцевого відділку.

Правоохоронці з’ясували, що підлітки приїхали автостопом з Миколаєва до родички без відома батьків, грошей на дорогу додому в них не було.

Особи неповнолітніх та їх батьків встановили, з’ясувалось, що діти в розшуку не перебувають. Підлітків направили до дитячої лікарні, де їх оглянули лікарі, оскільки медичної допомоги вони не потребували, їх передали на піклування працівників ювенальної поліції.

У прес-службі повідомили, що наразі родичі їдуть за дітьми з Миколаєва, щоб забрати мандрівників додому.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.

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