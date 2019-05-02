Троє неповнолітніх "голосували" вночі на Київській трасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Минулої ночі в селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району правоохоронці виявили неповнолітніх, які подорожували автостопом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
Працівники патрульної поліції, які приїхали на місце події, встановили, що біля дороги "голосують" хлопці 15 і 17 років та 16-річна дівчина. Дітей доставили до місцевого відділку.
Правоохоронці з’ясували, що підлітки приїхали автостопом з Миколаєва до родички без відома батьків, грошей на дорогу додому в них не було.
Особи неповнолітніх та їх батьків встановили, з’ясувалось, що діти в розшуку не перебувають. Підлітків направили до дитячої лікарні, де їх оглянули лікарі, оскільки медичної допомоги вони не потребували, їх передали на піклування працівників ювенальної поліції.
У прес-службі повідомили, що наразі родичі їдуть за дітьми з Миколаєва, щоб забрати мандрівників додому.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.