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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114371 просмотра

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7 марта, 13:58 • 115218 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143908 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115436 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140281 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130369 просмотра

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Трое несовершеннолетних "голосовали" ночью на Киевской трассе

Трое несовершеннолетних "голосовали" ночью на Киевской трассе

Киев  •  УНН

 • 23486 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Прошлой ночью в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района правоохранители обнаружили несовершеннолетних, которые путешествовали автостопом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

Сотрудники патрульной полиции, приехав на место происшествия, установили, что у дороги "голосуют" ребята 15 и 17 лет и 16-летняя девушка. Детей доставили в местный участок.

Правоохранители выяснили, что подростки приехали автостопом из Николаева к родственникам без ведома родителей, денег на дорогу домой у них не было.

Лица несовершеннолетних и их родителей установили, выяснилось, что дети в розыске не находятся. Подростков направили в детскую больницу, где их осмотрели врачи, поскольку в медицинской помощи они не нуждались, их передали на попечение работников ювенальной полиции.

В пресс-службе сообщили, что сейчас родственники едут за детьми из Николаева, чтобы забрать путешественников домой.

Как сообщал УНН, в Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.

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