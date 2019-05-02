Трое несовершеннолетних "голосовали" ночью на Киевской трассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Прошлой ночью в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района правоохранители обнаружили несовершеннолетних, которые путешествовали автостопом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.
Сотрудники патрульной полиции, приехав на место происшествия, установили, что у дороги "голосуют" ребята 15 и 17 лет и 16-летняя девушка. Детей доставили в местный участок.
Правоохранители выяснили, что подростки приехали автостопом из Николаева к родственникам без ведома родителей, денег на дорогу домой у них не было.
Лица несовершеннолетних и их родителей установили, выяснилось, что дети в розыске не находятся. Подростков направили в детскую больницу, где их осмотрели врачи, поскольку в медицинской помощи они не нуждались, их передали на попечение работников ювенальной полиции.
В пресс-службе сообщили, что сейчас родственники едут за детьми из Николаева, чтобы забрать путешественников домой.
Как сообщал УНН, в Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.