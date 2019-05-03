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Протягом минулого тижня поліцейські розшукала 313 дітей

Протягом минулого тижня поліцейські розшукала 313 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Національна поліція України протягом минулого тижня розшукала 313 дітей. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Twitter передає УНН.

"З 27 квітня по 2 травня зникли 313 дітей, ( яких поліція розшукала – ред.). 293 дитини поліція розшукала та повернула додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні зникло 49 дітей, розшукано вже 46 неповнолітніх.

Нагадаємо, співробітники ювенальної превенції розшукали малолітню дитину, яка зникла безвісти у місті Мелітополь Запорізької області.

Як повідомляв УНН, за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.

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