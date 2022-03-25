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В течение суток противник избегал применения пилотируемой авиации, перешел на БПЛА - Арестович

Киев • УНН

 • 100054 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты практически избегали применения пилотируемой авиации, перейдя к применению беспилотных летательных аппаратов для разведки. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

В течение суток противник избегал применения пилотируемой авиации, перешел на БПЛА - Арестович

Цитата

“Противник пытался наносить отдельные ракетные, воздушные удары по территории Украины, но их интенсивность намного меньше, чем все предыдущие дни. В течение суток он практически избегал применения пилотируемой авиации, перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки, но воздушные силы и армейское ПВО ВСУ уничтожает их, уничтожила в течение суток несколько таких аппаратов, в том числе крылатые ракеты”, - сказал Арестович.

Детали

В целом, по его словам, в течение суток состояние, положение и характер действий противника и наших действий существенно не изменились, ведутся отдельные тактические действия на улучшение положения сторон, но украинская сторона преобладает в ведении этих тактических действий.

Героически держится Мариуполь, героически держится Чернигов, отметил советник главы ОП.

“Отдельная благодарность личному составу и жителям города Славутич, города ядерщиков, тероборона которого отбила первую попытку российского наступления на Славутич и героически держит оборону города”, - добавил он.

Напомним

Ранее сегодня в городе Славутич Киевской области предупредили о работе снайперов, жителям запретили передвигаться по городу.

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