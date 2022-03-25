Протягом доби противник уникав застосування пілотованої авіації, перейшов на БПЛА - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти практично уникали застосування пілотованої авіації, перейшовши до застосування безпілотних літальних апаратів для розвідки. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Противник намагався наносити окремі ракетні, повітряні удари по території України, але їх інтенсивність – набагато менша, ніж всі попередні дні. Протягом доби він практично уникав застосування пілотованої авіації, перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки, але повітряні сили і армійське ППО ЗСУ нищить їх, знищила протягом доби декілька таких апаратів включно із крилатими ракетами”, - сказав Арестович.
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Загалом, з його слів, протягом доби стан, становище та характер дій противника та наших дій суттєво не змінились, ведуться окремі тактичні дії на покращення положення сторін, але українська сторона переважає у веденні цих тактичних дій.
Героїчно тримається Маріуполь, героїчно тримається Чернігів, зауважив радник глави ОП.
“Окрема подяка особовому складу і мешканцям міста Славутич, міста ядерників, тероборона якого відбила першу спробу російського наступу на Славутич і героїчно тримає оборону міста”, - додав він.
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Раніше сьогодні у місті Славутич Київської області попередили про роботу снайперів, жителям заборонили пересуватися містом.