В течение суток на Донбассе подразделения Сил обороны отбили 16 российских атак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. подразделения Сил обороны отбили 16 вражеских атак в течение суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.
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«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 16 вражеских атак», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
Отмечается, что на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
«На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевка и Белая Гора», - информирует Генштаб.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Донецкой области.
«На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка», - говорится в сообщении.
Дополнение
30 мая сообщалось, что Силы обороны на Донбассе отбили 11 вражеских атак за сутки.