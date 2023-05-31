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Протягом доби на Донбасі підрозділи Сил оборони відбили 16 російських атак

Протягом доби на Донбасі підрозділи Сил оборони відбили 16 російських атак

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. підрозділи Сил оборони відбили 16 ворожих атак протягом доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

Зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

«На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора», - інформує Генштаб.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

30 травня повідомлялося, що Сили оборони на Донбасі відбили 11 ворожих атак за добу.

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