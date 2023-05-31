Протягом доби на Донбасі підрозділи Сил оборони відбили 16 російських атак
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. підрозділи Сил оборони відбили 16 ворожих атак протягом доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.
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«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 16 ворожих атак», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.
Зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.
«На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівка та Біла Гора», - інформує Генштаб.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Донецької області.
«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
30 травня повідомлялося, що Сили оборони на Донбасі відбили 11 ворожих атак за добу.