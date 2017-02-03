В течение суток боевики выпустили около 1700 мин и снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В течение 2-3 февраля противник совершил 10 обстрелов, выпустив уже около 1700 мин и снарядов. Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке заявил начальник штаба генерал-майор Андрей Цветков, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня противник продолжает обстрелы опорных пунктов наших подразделений", - сказал А.Цветков.
Он уточнил, что по подразделениям ВСУ противник совершил около 40 длительных обстрелов и выпустил около 6 тысяч снарядов.
"В течение 2-3 февраля противник совершил 10 обстрелов, выпустив уже около 1700 мин и снарядов", - сказал А.Цветков.
По его словам, несмотря на режим тишины боевики обстреливают позиции украинских военных из реактивных систем БМ-21
Кроме того, А.Цветков добавил, что за время обострения ситуации в Авдеевке потери составили 10 человек и 66 раненых.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .