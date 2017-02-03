Протягом доби бойовики випустили близько 1700 мін та снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Протягом 2-3 лютого противник здійснив 10 обстрілів, випустивши вже близько 1700 мін і снарядів. Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації в Авдіївці заявив начальник штабу генерал–майор Андрій Цвєтков, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні противник продовжує обстріли опорних пунктів наших підрозділів",- сказав А.Цвєтков.
Він уточнив, що по підрозділам ЗСУ противник здійснив біля 40 довготривалих обстрілів та випустив близько 6 тисяч снарядів.
"Протягом 2-3 лютого противник здійснив 10 обстрілів, випустивши вже близько 1700 мін і снарядів",- сказав А.Цвєтков.
За його словами не дивлячись на режим тиші бойовики обстрілюють позиції українських військових із реактивних сестем БМ-21
Крім того, А.Цвєтков додав, що за час загострення ситуації в Авдіївці втрати склали 10 осіб та 66 поранених.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.