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Актуальное
В течение четырех месяцев объемы строительства в Украине превысили 38 млрд грн

В течение четырех месяцев объемы строительства в Украине превысили 38 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 6123 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Объемы производимой строительной продукции в течение января-апреля превысили 38,5 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

19,4 млрд грн от общего объема приходится на строительство зданий, из которых 8,9 мдрд грн - жилые, а 10,4 млрд грн - нежилые.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тыс. квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов Компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".

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