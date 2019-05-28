Протягом чотирьох місяців обсяги будівництва в Україні перевищили 38 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Обсяги виробленої будівельної продукції протягом січня-квітня перевищили 38,5 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу статистики України.
19,4 млрд грн від загального обсягу припадає на зведення будівель, з яких 8,9 мдрд грн – житлові, а 10,4 млрд грн – нежитлові.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.
Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів Компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".