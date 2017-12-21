В течение 11 месяцев строители выполнили работ на более чем 84 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В январе-ноябре 2017 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 84,4 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2017г. по сравнению с январем-ноябрем 2016г. составил 122,5%, в т.ч. индекс строительства зданий - 118,0%, инженерных сооружений - 127,6%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров.