В течение 11 месяцев строители выполнили работ на более чем 84 млрд грн

Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2017г. по сравнению с январем-ноябрем 2016г. составил 122,5%, в т.ч. индекс строительства зданий - 118,0%, инженерных сооружений - 127,6%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров.