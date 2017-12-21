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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протягом 11 місяців будівельники виконали робіт на понад 84 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У січні-листопаді 2017 р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 84,4 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.

Протягом 11 місяців будівельники виконали робіт на понад 84 млрд грн

Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2017р. порівняно із січнем–листопадом 2016р. становив 122,5%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 118,0%, інженерних споруд – 127,6%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За першими підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію понад 300 тисяч квадратних метрів.

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