Процесс назначения на руководящие должности в ЕС начнется сразу после выборов в ЕП - Туск
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. После выборов в Европейский парламент, будет созвано заседание Совета ЕС с целью старта процесса назначений на руководящие должности в европейские институты. Об этом заявил президент Совета ЕС Дональд Туск, передает корреспондент УНН.
“Сразу после Европейских выборов я созову лидеров 28 стран, чтобы начать процесс назначения на должности в европейских институциях”, — сказал Туск.
Он отметил, что также назначения на руководящие европейские посты должны отражать и географический баланс ЕС и пройти демократично.
Туск подчеркнул, что ЕС будет защищать новых европейских членов и страны меньшие за численностью.
Как известно, выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая.
Ранее глава Совета ЕС заявил, что опасным трендом глобальной политики является отступление правительств от принципа верховенства права.
Как сообщал УНН, Туск ожидает, что новый Президент Украины будет последователен на пути евроинтеграции.
Напомним, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит глав европейских государств. В рамках которого принята совместная декларация, как сигнал о единстве Европы.