Процес призначення на керівні посади в ЄС почнеться відразу після виборів в ЄП - Туск

"Відразу після Європейських виборів я скличу лідерів 28 країн, щоб почати процес призначення на посади в європейських інституціях", - сказав Туск.

Він зазначив, що також призначення на керівні європейські пости повинні відображати і географічний баланс ЄС і пройти демократично.

Туск наголосив, що ЄС буде захищати нових європейських членів і країни менші за чисельністю.

Як відомо, вибори до Європейського парламенту пройдуть з 23 по 26 травня.

Раніше глава Ради ЄС заявив, що небезпечним трендом глобальної політики є відступ урядів від принципу верховенства права.

Як повідомляв УНН, Туск очікує, що новий Президент України буде послідовний на шляху євроінтеграції.

Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. В рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.