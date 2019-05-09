Процес призначення на керівні посади в ЄС почнеться відразу після виборів в ЄП - Туск
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Після виборів до Європейського парламенту, буде скликано засідання Ради ЄС з метою старту процесу призначень на керівні посади в європейські інститути. Про це заявив президент Ради ЄС Дональд Туск, передає кореспондент УНН.
"Відразу після Європейських виборів я скличу лідерів 28 країн, щоб почати процес призначення на посади в європейських інституціях", - сказав Туск.
Він зазначив, що також призначення на керівні європейські пости повинні відображати і географічний баланс ЄС і пройти демократично.
Туск наголосив, що ЄС буде захищати нових європейських членів і країни менші за чисельністю.
Як відомо, вибори до Європейського парламенту пройдуть з 23 по 26 травня.
Раніше глава Ради ЄС заявив, що небезпечним трендом глобальної політики є відступ урядів від принципу верховенства права.
Як повідомляв УНН, Туск очікує, що новий Президент України буде послідовний на шляху євроінтеграції.
Нагадаємо, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. В рамках якого прийнята спільна декларація, як сигнал про єдність Європи.